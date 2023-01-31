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الامارات | إعفاء الابن الوحيد من الخدمة الوطنية نهائياً

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أحمد عابد ■ أبوظبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن إعفاء الابن الوحيد من الخدمة الوطنية نهائياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية عن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2014، بحيث يُعفى من الخدمة الوطنية نهائياً الابن الوحيد لأبيه أو لأمه أو كليهما.

وذكرت الهيئة أمس، أنه لا يعتبر وحيداً من كان لديه أخوات إناث، على أن يثبت ذلك في الأوراق الرسمية من الجهة المختصة بالدولة، ويستثنى من ذلك من يُبدي رغبته في الالتحاق بالخدمة متى استوفى الشروط الأخرى المقررة بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وفي هذه الحالة يتعين قضاؤه مدة الخدمة بالكامل، ولا يجوز استدعاؤه للقتال في الخطوط الأمامية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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