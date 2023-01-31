الامارات | «إسعاف دبي» تُدخل التطبيب عن بعد والإسعاف الكهربائي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف أنها أدخلت خدمتي التطبيب عن بعد والإسعاف الكهربائي في خدماتها الإسعافية، ضمن استراتيجيتها لتطوير خدماتها وتعزيز قدراتها بما يتناسب مع استراتيجية إمارة دبي.

واستعرضت المؤسسة خلال مشاركتها في معرض ومؤتمر الصحة العربي 2023، مشروعي التطبيب عن بعد، والإسعاف الكهربائي، اللذين تم تصميمهما ضمن مشاريع مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف التطويرية للمركبات.

وقال المدير التنفيذي للمؤسسة مشعل عبدالكريم جلفار، إن المؤسسة تعرض من خلال منصتها تجربة حية لمشروع التطبيب عن بعد «ELEEMS»، وهو أحد مشاريعها التطويرية المستحدثة، وتعتمد على وجود طبيب طوارئ موجود في غرفة العمليات على مدار اليوم يوجه الطاقم الطبي لتقديم الرعاية المتقدمة مع الحالات في الميدان عن طريق التواصل المباشر مع الطاقم الإسعافي في موقع البلاغ، والتي تعتبر من أحدث التقنيات لتحسين تقديم خدمات الرعاية الإسعافية، والتي تساعد الطبيب والطاقم الإسعافي على تقديم أفضل رعاية متقدمة للحالات وصرف الأدوية المناسبة لها تحت إشراف الطبيب، ما أسهم في رفع نسبة الحالات التي تم إنقاذها في الموقع إلى جانب تقليل نسبة الخطر على الحالات.

وأضاف جلفار: «الإسعاف الكهربائي هو مشروعنا الثاني الذي تعرضه شركة بريستول في منصتها وهو وحدة إسعاف نقل مختصة، وتم تصميمها خصيصاً للمؤسسة بالتعاون مع شركة (غازا) الإسبانية، وهي مركبة كهربائية بالكامل من دون أي انبعاثات كربونية، ومصنعة من شركة مرسيدس ضمن مشاريع مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف التطويرية لمركبات الإسعاف، وقد تم إدخال العديد من التقنيات والتحديثات على التجهيزات الداخلية والخارجية للمركبة من خلال استخدام نظام الإنتراكس الذي يسمح بتجهيز المركبة بكل سهولة وسرعة خلال ‫الحالات الطارئة، كما صممت المركبة من الداخل بشكل يوفر الرفاهية والراحة الكاملة للمريض».