الامارات | شرطة الشارقة تنفذ 8 حملات توعية مرورية العام الجاري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مدير إدارة المرور والدوريات في شرطة الشارقة، المقدم محمد علاي النقبي، عن حزمة من حملات التوعية المرورية سيتم تنفيذها خلال العام الجاري، تجسيداً لرؤية شرطة الشارقة المنسجمة مع استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى جعل الطرق أكثر أمناً.

وأشار النقبي إلى أن القيادة العامة لشرطة الشارقة ستطلق ثماني حملات توعية مرورية خلال العام الجاري، متضمنة «انتبه للطريق وقد بحذر»، و«تجنب الوقوف الخاطئ»، و«الزم مسارك تأمن سلامتك»، و«لسلامتك اترك مسافة أمان بين المركبات»، و«الطريق حق للسائق والمشاة»، و«تمهل وتجاوز بأمان».

وقال النقبي، إن حملات التوعية بمجملها تهدف إلى توعية قائدي المركبات ومستخدمي الطريق باللوائح والارشادات المرورية الصحيحة والمخاطر المترتبة في حال عدم التقيد بها، إلى جانب تعزيز دور المسؤولية المجتمعية بين شرائح المجتمع، والسلامة على الطرق وخفض عدد الوفيات، والارتقاء بالمنظومة المرورية.

وأكد أن الحملات المرورية تأتي تماشياً مع خطط وبرامج استراتيجية وزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة الشارقة المراعية للتركيز المكاني والزمني في تنفيذ حملاتها وفقاً للتحليل الإحصائي.