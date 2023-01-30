الامارات | محمد بن راشد: الإمارات مستمرة في دعم كل فكر مبدع ضمن مختلف المجالات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن قطاع الصحة يمثل أحد أهم القطاعات التي تمنح دبي ودولة الإمارات أولوية قصوى لتطويرها والنهوض بقدراتها وصولاً لأن يكون من بين الأفضل عالمياً، بما يتماشى مع الخطط التنموية الطموحة التي تضع رفاهية الإنسان وسعادته هدفاً استراتيجياً تسخّر في سبيل تحقيقه كل الإمكانات.

وأشار سموه إلى استمرار دولة الإمارات في نهجها الداعم لكل فكر مبدع وكل إسهام ذي تأثير إيجابي ضمن مختلف المجالات الحيوية التي تخدم الإنسان أينما كان وتعين على تحسين نوعية حياته، بما في ذلك مجال الرعاية الصحية من خلال جمع الخبرات والمواهب والمؤسسات الرائدة عالمياً لتكون الإمارات دائماً المحور الذي تنطلق منه الأفكار الخلاقة والحلول التي تؤكد مكانتها كمركز فاعل ومؤثر في مجال الرعاية الصحية لا يخدم احتياجات أهل الإمارات فحسب ولكن يضع إمكاناته وقدراته في خدمة شعوب المنطقة والعالم.

جاء ذلك خلال افتتاح سموه، يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، معرض الصحة العربي 2023، الحدث الذي يشكل أكبر تجمع لشركات تكنولوجيا ومنتجات الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في مركز دبي التجاري العالمي بمشاركة ما يزيد على 3000 شركة عارضة من أكثر من 70 دولة لاستعراض أحدث ما توصل إليه العالم في مجال الرعاية الصحية، حيث من المنتظر أن يستقطب الحدث خلال أيامه الأربعة أكثر من 51 ألف متخصص في المجال.

واطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال جولة شملت عدداً من الأجنحة العالمية والمحلية المشاركة في المعرض المُقام تحت شعار «الابتكار والاستدامة في الرعاية الصحية»، على ما يضمه من فعاليات مصاحبة تشمل تسعة مؤتمرات للتعليم الطبي المستمر بحضور أكثر من 300 خبير لإلقاء الضوء على أهم الموضوعات المتعلقة بمجال الرعاية الصحية وما يشهده من تطور هدفه استحداث حلول وعلاجات تسهم في تحقيق أفضل مستويات الصحة.

وحرص صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على التوقُّف لدى عدد من الأجنحة العالمية للاطلاع على ما تقدمه من منتجات وتقنيات وحلول تشخيصية وعلاجية متطورة، حيث زار سموه جناح شركة «سيمنز هيلثنيرز» العالمية، التي تعرض في دبي أحدث حلول التصوير الإشعاعي، والتي تخدم في تقديم صور أشعة عالية الدقة والوضوح، حيث تقدم الشركة من خلال المعرض أحدث ابتكاراتها وهو نظام «نايوتوم ألفا» الأحدث عالمياً في مجال التصوير المقطعي المُحَوسَب.

كما زار سموه جناح شركة «فيليبس» الشركة الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا الصحية، حيث استمع سموه إلى شرح حول «وحدة العناية المركزة الإلكترونية» التي تشكل أحد برامج الرعاية السريرية عن بُعد، وتتكون من فريق رعاية سريرية مركزي متخصص يدعم الفريق الموجود في غرفة المريض، إضافة إلى إمكانية إدارة العديد من مواقع وحدات العناية المركزة بما يخدم في إنقاذ حياة مئات المرضى في وقت واحد، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والاتصال بالفيديو عن بُعد.

وخلال الجولة في معرض الصحة العربي، توقف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عند منصة شركة «جي إي هيلث كير» حيث استمع سموه ومرافقوه إلى شرح حول ما تقدمه الشركة العالمية من حلول تقنية مبتكرة تسهم في تطوير كفاءة عمليات التشخيص عبر تحليل البيانات والاستفادة من برمجيات الذكاء الاصطناعي، كما تناول الشرح النظام الجديد الذي تطلقه الشركة العالمية للمرة الأولى من دبي والخاص بالتصوير الإشعاعي عالي الدقة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى مجموعة من الحلول الصحية الرقمية الرائدة المخصصة لتحسين القدرات السريرية ورعاية المرضى بما في ذلك التصوير بالرنين المغناطيسي، كذلك نظام مراقبة موحدة للمستشفى يتيح لمزودي خدمات الرعاية تنفيذ متابعة فردية للمرضى، وفقاً لمستوى الحالة مع ضمان توفير تجربة استخدام سهلة.

كما حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على زيارة منصات الجهات الوطنية المشاركة في معرض الصحة العربي ضمن منصة وطنية موحدة تحت شعار «صحة الإمارات»، والذي يضم مشاركة وزارة الصحة ووقاية المجتمع وهيئة الصحة في دبي ودائرة الصحة في أبوظبي، ضمن أكبر مشاركة محلية في تاريخ الحدث العالمي، وبمساحة إجمالية تزيد على 1200 متر مربع.

واطلع سموه خلال الزيارة على الخدمات الصحية العلاجية والرقمية التي تدعم مرونة وجاهزية النظام الصحي الوقائي المستدام في دولة الإمارات وفق رؤية هدفها ضمان أعلى مستويات الرعاية الصحية، وتقديم نموذج يحتذى في تبني الحلول والتقنيات الحديثة التي توفر أفضل نوعيات خدمات التشخيص والعلاج وفق أرقى المعايير العالمية، فضلاً عن إطلاق وتنفيذ مشاريع وطنية تتكامل فيها الجهود المشتركة والمبادرات المبتكرة.

رافق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال زيارة معرض الصحة العربي، سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، وعدد من كبار المسؤولين.

وتأتي المشاركة الوطنية ضمن مظلة موحدة في معرض الصحة العربي تجسيداً لرؤية القيادة الرامية لحشد كافة مقومات الريادة في هذا المجال أسوة ببقية القطاعات الحيوية، إذ يشكل تطوير القطاع الصحي في عموم دولة الإمارات أولوية تتعاون في تحقيقها الجهات الصحية الوطنية، بما يدعم تنافسية القطاع ومرونته وفاعليته ومواءمته لتوجهات الدولة التي تضع صحة الإنسان وسلامته في صدارة الأولويات.

وتتضمن المشاريع الوطنية في منصة «صحة الإمارات» مشروع الربط الإلكتروني بين الملف الوطني الصحي الموحّد «رعايتي» ومنصة «ملفي» لتبادل المعلومات الصحية التابعة لدائرة الصحة - أبوظبي، ومشروع «نابض» التابع لهيئة الصحة بدبي، بهدف توحيد البيانات الصحية للمرضى في منصة وطنية واحدة.

كذلك تضم منصة «صحة الإمارات» البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية الذي تم إطلاقه عام 2016 بهدف توحيد الجهود الوطنية وتطويرها لإنقاذ أرواح المرضى المصابين بفشل الأعضاء، خصوصاً المصابين بأمراض القلب والفشل الرئوي والتليف الكبدي والفشل الكلوي. وتضم كذلك منصة «تطمين»، وتعتمد على «نظام التتبع الذكي»، وتستعين بأفضل التقنيات والتجهيزات، لتعقُّب وتتبع رحلة المنتجات الدوائية والطبية في سلسلة التوريد وتعزيز الشفافية والموثوقية، وتهدف إلى تطوير منصة لتتبع الأدوية باستخدام التسلسل بهدف تتبع المنتجات المقلدة، وتسهيل سحب الأدوية منتهية الصلاحية، كما تساعد في تتبع الأدوية من مرحلة الاستيراد أو التصنيع المحلي وصولاً إلى مرحلة الاستخدام، وبالتالي ضمان سلامة المنتجات الدوائية والصيدلانية.

نائب رئيس الدولة:

• «قطاع الصحة أحد أهم القطاعات التي تمنح دبي والإمارات أولوية قصوى لتطويرها والنهوض بقدراتها وصولاً لأن يكون من بين الأفضل عالمياً».

ميزات جديدة

تمت إضافة سلسلة من الميزات الجديدة إلى معرض الصحة العربي 2023، بما في ذلك جناح الصحة الذكي بالشراكة مع جمعية الصحة الذكية، والذي يمنح الزوار فرصة تجربة تقنيات الرعاية الصحية الأكثر ابتكاراً واستدامة لتحسين رعاية المرضى، إضافة إلى مسرح خاص لإقامة الندوات والجلسات، والذي سيوفر بدوره للعارضين منصة مثالية للكشف عن أحدث تقنيات الرعاية الصحية.

وسيستضيف معرض الصحة العربي (آراب هيلث) 2023 أيضاً النسخة الثانية من قمة مستقبل الصحة في متحف المستقبل في دبي، حيث سيسلط الحدث الحصري الشامل للمديرين التنفيذيين من صناعة الرعاية الصحية الضوء على مستقبل إمكانات الصحة والرعاية الصحية في عالم ميتافيرس الافتراضي.

• 3000 شركة من 70 دولة تعرض في دبي أحدث حلول التشخيص والعلاج ومنتجات الرعاية الصحية.