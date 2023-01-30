الامارات | "الخدمات الاجتماعية" بالشارقة تحدد 5 محاور لحوار بنّاء مع الابن المراهق

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة 5 محاور رئيسة للحوار البنّاء مع الابن المراهق، لاسيما وأن تلك الفترة تعد الأكثر تقلباً وتشهد تغيرات عديدة للطفل على مختلف المستويات.

وذكرت الدائرة في تنويه لها، أن الحوار البنّاء مع الابن المراهق يأتي من خلال السيطرة على المشاعر، والإصغاء بعمق واهتمام، والتخلي عن فكرة إلقاء محاضرة وتقديم محادثة قصيرة من النقاط المهمة، والمشي أثناء الحديث، والتركيز على الإيجابيات أكثر من السلبيات.