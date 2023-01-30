الامارات | محمد بن راشد يزور معرض الصحة العربي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، اليوم، معرض الصحة العربي، أكبر معرض طبي في المنطقة بمشاركة 3000 شركة عالمية وحضور 51 ألف متخصص.

وقال سموه بتغريدة في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أثناء جولتي اليوم في معرض الصحة العربي .. أكبر معرض طبي في المنطقة بمشاركة 3000 شركة عالمية وحضور 51 ألف متخصص .. المعرض يشكل منصة عالمية لاستعراض الابتكارات والأبحاث والتقنيات الطبية الجديدة .. تمنياتنا بالتوفيق لجميع المشاركين".