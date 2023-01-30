الامارات | الإمارات تتضامن مع إيران وتعزي في ضحايا الزلزال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عبّرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع جمهورية إيران الإسلامية في ضحايا الزلزال الذي ضرب منطقة جبلية شمال غرب البلاد، ما أسفر عن وقوع عدد من الضحايا.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن خالص تعازيها إلى حكومة جمهورية إيران الإسلامية وشعبها الجار وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.