الامارات | الإمارات تعزي باكستان في ضحايا حادث بلوشستان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عبّرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع جمهورية باكستان الإسلامية في ضحايا سقوط حافلة ركاب من فوق جسر في منطقة لاسبيلا بإقليم بلوشستان الذي أسفر عن وقوع عشرات القتلى والجرحى.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي - في بيان لها - عن خالص تعازيها إلى الحكومة الباكستانية والشعب الباكستاني الصديق وإلى أهالي وذوي ضحايا المصاب الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

