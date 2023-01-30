الامارات | محمد بن راشد يوجه بإطلاق اسم «مدينة هند» على منطقة المنهاد وما جاورها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، بإطلاق اسم «مدينة هند» على منطقة المنهاد وما جاورها.

وتضم المدينة أربع مناطق هي: «هند 1»، و«هند 2»، و«هند 3»، و«هند 4»، بمساحة تبلغ 839 كيلومتراً مربعاً.

وتخدم محاور الطرق الرئيسة لشارع الإمارات، وشارع دبي - العين، وشارع جبل علي - لهباب «مدينة هند».

وتضم المدينة مناطق لإسكان المواطنين في إمارة دبي.

• المدينة تضم 4 مناطق بمساحة تبلغ 839 كيلومتراً مربعاً.