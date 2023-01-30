الامارات | سكيك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مدرسة

نظمت مدرسة خاصة رحلة إلى أحد الأماكن الترفيهية، وطلبت الحصول على 150 درهماً من كل طالب، رغم أن السعر الحقيقي للتذكرة يبلغ 95 درهماً، فيما دعا قرّاء المدارس إلى خفض تكاليف الأنشطة الخارجية الترفيهية والتعليمية، لأهميتها بالنسبة للطلبة، لاسيما أن رسوم المدارس تتضمن بنداً خاصاً بالأنشطة.

سيارات

اشتكى قارئ يسكن في منطقة البوطينة بالشارقة، تكرار ظاهرة صف السيارات في أماكن ليست مخصصة لهذه الغاية، ما يتسبب في ازدحام المنطقة، وتعطل حركة السير، خصوصاً في حال وقوف مركبات في مداخل تلك الأماكن ومخارجها.

صيانة

ترفض بعض الشركات التي تدير المباني السكنية، تحمل تكلفة صيانة التكييف المركزي في شقق المستأجرين، بدعوى أنها من مسؤولية الساكن، مع أن تلك الشركات تتقاضى عمولات ورسوماً سنوية كبيرة.

معاكس

رصد سائقون قيام نظراء لهم بدخول الشارع الفرعي رقم 116 في منطقة العزرة بالشارقة، بشكل معاكس، أثناء توصيل أبنائهم إلى المدارس، الأمر الذي يعرّض مستخدمي الطريق لخطر الحوادث المرورية، بسبب خروجهم من طريق غير قانوني.

دواء

قدّم مراجع ثلاث وصفات دواء تخص أطفاله، لصرفها بموافقة التأمين الصحي في إحدى الصيدليات الشهيرة، وعندما عاد بعد ساعة فوجئ بأن الموظف نسي تقديم الطلبات للحصول على موافقات التأمين، ما تسبب في غضب المراجع الذي قدّم شكوى بحق الموظف.

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