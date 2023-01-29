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الامارات | محمد بن راشد يوجه بتسمية "مدينة هند" على منطقة المنهاد

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتسمية "مدينة هند" على منطقة المنهاد وما جاورها.

وتضم المدينة 4 مناطق بمساحة تبلغ 83.9 كيلو متراً، وتخدم محاور الطرق الرئيسية لشارع الإمارات، وشارع دبي - العين، وشارع جبل علي- لهباب "مدينة هند" والتي تضم كذلك مناطق لإسكان المواطنين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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