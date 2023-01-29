الامارات | محمد بن راشد يوجه بتسمية "مدينة هند" على منطقة المنهاد

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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يوجه بتسمية "مدينة هند" على منطقة المنهاد والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتسمية "مدينة هند" على منطقة المنهاد وما جاورها.
وتضم المدينة 4 مناطق بمساحة تبلغ 83.9 كيلو متراً، وتخدم محاور الطرق الرئيسية لشارع الإمارات، وشارع دبي - العين، وشارع جبل علي- لهباب "مدينة هند" والتي تضم كذلك مناطق لإسكان المواطنين.
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