الامارات | محمد بن راشد يوجه بتسمية "مدينة هند" على منطقة المنهاد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتسمية "مدينة هند" على منطقة المنهاد وما جاورها.

محمد يوسف

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