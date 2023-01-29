الامارات | 3 فبراير بدء اختبارات "تمكين" لطلبة الصفوف (3 - 12)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تبدأ اختبارات برنامج تمكين للفصل الدراسي الأول للصفوف في الفترة من الثالث حتى 12 من فبراير المقبل، اعتباراً من الثلاثاء المقبل وتستمر حتى السادس الشهر نفسه، مستهدفة الطلبة الذين لم يحققوا درجة الاجتياز في اختبارات الفصل الدراسي الاول، وجاءت تلك المبادرة لدعم الطلبة ومنحهم فرصة ثانية لتحقيق متطلبات اجتياز الفصل الدراسي الأول.

وانضم لبرنامج تمكين التي اطلقته مؤسسة الامارات للتعليم المدرسي طلبة الحلقتين الأولى والثانية الحاصلين على مجموع أقل من 50% ، وطلبة الحلقة الثالثة الحاصلين على مجموع أقل من 60%.

من جهة أخرى، استحدثت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي أكاديمية تمكين للفرع المدرسي الثاني، ووضعت دليلاً لمتابعة مديري النطاق والمشرفين الأكاديميين، لتنفيذ برنامج تمكين للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجاري.

وأفادت المؤسسة في الدليل بأنه "دعماً لأبنائنا الطلبة المقبلين على اختبارات برنامج تمكين، تم استحداث مبادرة "أكاديمية تمكين الرقمية للفرع المدرسي الأول"، والتي تمكنهم من الاستعداد والتدريب الجيد للاختبارات في جميع المواد الدراسية المستهدفة في البرنامج.

كما تم استحداث دليل متابعة مدراء النطاق والأكاديميين، لضمان جودة تحقيق أهداف الأكاديمية، وتحقيق المتابعة الأكاديمية الفاعلة التي تسهم بتحسين مستويات أداء الطلبة بمختلف المراحل الدراسية.

وشمل جدول الصفوف المستهدفة الصفوف من الثالث إلى الثاني عشر، مع تحديد اسم المشرف عليه من مديري النطاق، ويكون التدريس أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع، على فترتين مسائية وصباحية.