الامارات | مشاة يجازفون باستخدام الطرق خلال تعطل الإشارات الضوئية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعا سائقون في المنطقة الشرقية إلى تكثيف الوعي المروري لمستخدمي الطرق من المشاة أثناء هطول الأمطار، وحثهم على اتباع الإرشادات الخاصة بعبور الطرق في الأجواء الماطرة، وضرورة استخدام الأنفاق المخصصة لهم، حتى لا يعرضوا أنفسهم لحوادث الدهس، نظراً لصعوبة الحركة المرورية في هذه الأجواء، وعدم تمكن السائقين من الرؤية بوضوح.

كما دعوا إلى توعيتهم بمخاطر عبور الطرق التي تعطلت إشاراتها الضوئية.

وأشاروا إلى أن المشاة قد يواجهون مواقف صعبة أثناء توقفهم على جانب الشوارع المحاطة ببرك المياه والتجمعات المطرية، لأن بعض المركبات لا تتقيد بالسرعات المناسبة أثناء هطول الأمطار، فتتسبب في تطاير المياه نحوهم، داعين إلى تغريم هؤلاء السائقين.

وتفصيلاً، قالت المواطنة عنود محمد الكعبي، إن «الجهات المحلية في المنطقة الشرقية وإمارة الفجيرة تعمل على قدم وساق أثناء هطول الأمطار، إلا أن هناك أشخاصاً مستهترتين من المشاة وقائدي المركبات، يرفضون الاستجابة للتعليمات المرورية»، مشيرةً إلى أن «بعض المشاة لا يلتزمون بالمسارب المخصصة لهم، ليختصروا الوقت على أنفسهم».

وأضافت أنه «خلال هطول الأمطار تتعطل بعض الإشارات الضوئية، وأحياناً تغلق بعض الطرق، بسبب صعوبة الحركة المرورية وتجمع برك المياه فيها، إلا أن هناك من يجازفون بالعبور منها، معرضين أنفسهم لخطر الدهس، على الرغم من وجود أنفاق مخصصة لهم، ظناً منهم أن عبور النفق يستغرق وقتاً أطول من الطريق».

وأكد المواطن أحمد محمد الحفيتي ضرورة إرسال تحذيرات خاصة بالمشاة أثناء هطول الأمطار، ودعوتهم إلى اتباع الإرشادات الخاصة بالعبور، حرصاً على سلامتهم، لعدم تمكن السائقين من الرؤية بوضوح في هذه الأجواء.

ولاحظ أن «بعض قائدي المركبات غير ملتزمين بالسرعات المسموح بها في الطرق أثناء هطول الأمطار، ولا يعيرون الآخرين أي أهمية، إذ يتسببون بتطاير المياه على المشاة، ويواصلون القيادة بلا مبالاة».

وأفاد المواطن محمد عبدالله السعدي، بأن «قلة وعي بعض المشاة تدفعهم لعبور الطريق من أماكن غير مخصصة لعبورهم، على الرغم من تخصيص أنفاق وجسور لهم في كثير من الشوارع، وتحديداً التي يوجد على أطرافها مراكز ومبانٍ خدمية متعددة من أجل تسهيل عبورهم بأمان وسلامة».

من جانبه، أكد مدير إدارة المرور والدوريات في القيادة العامة لشرطة الفجيرة، العقيد صالح محمد عبدالله الظنحاني، أن تجاهل الإرشادات المرورية من قائدي المركبات أو المشاة قد يتسبب في وقوع حوادث دهس.

وحث قائدي المركبات على الحذر، والالتزام بالسرعات المقررة، خصوصاً أثناء هطول الأمطار، وفي الطرق المزدحمة، والمناطق السكنية، وقرب المدارس، موضحاً أن مخالفة عدم التزام المشاة بالإشارات الضوئية والعبور من غير الأماكن المخصصة تبلغ غرامتها 400 درهم. كما أن مخالفة عدم إعطاء الأولوية للمشاة في الأماكن المخصصة لعبورهم تبلغ غرامتها 500 درهم وست نقاط مرورية.

وأكدت مدير فرع التوعية والإعلام المروري في القيادة العامة لشرطة الفجيرة، الملازم أول موزة عبدالسلام الدرمكي، تكثيف دوريات الضبط المروري، لتوعية وضبط المخالفين، والعمل على نشر ثقافة احترام حقوق المشاة، والتوعية عبر الرسائل النصية ووسائل التواصل الاجتماعي، وإلقاء المحاضرات التوعوية.

كما أكدت تخصيص حملة مرورية استهدفت المشاة، لتعزيز الوعي المروري بينهم، وحمايتهم من الحوادث.

وتابعت أن الحملة ركزت على تعزيز سلوك العبور الآمن لدى المشاة للحد من حوادث الدهس والإصابات والوفيات، ونشر ثقافة الوعي بحقوهم في العبور بسلام، وإعطاء الأولوية لكبار السن والنساء والأطفال وأصحاب الهمم ممن يحتاجون وقتاً أطول لعبور الطريق.

• 500 درهم و6 نقاط مرورية مخالفة عدم إعطاء الأولوية للمشاة في الأماكن المخصصة لعبورهم.