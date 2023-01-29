الامارات | طالب مواطن يكتشف طريقة لتحويل النفايات إلى بلاستيك حيوي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توصّل طالب مواطن في المدرسة الثانوية النموذجية للبنين في الشارقة، إلى طريقة لتحويل النفايات ومخلفات الطعام إلى بلاستيك حيوي، للمحافظة على البيئة والاستفادة من النفايات بطريقة عملية.

وقالت مشرفة المشروع، آيات توفيق النمر، لـ«الإمارات اليوم»، إن «الطريقة التي توصل إليها الطالب سيف إبراهيم كرم، تتيح الاستفادة من النفايات ومخلفات الطعام في إيجاد بلاستيك صديق للبيئة».

وتابعت: «أطلقنا على المشروع اسم Bioare، وتلقينا دعماً كبيراً من مدير المدرسة، خالد المهيري»، مضيفة أن «تنفيذ المشروع استغرق أربعة أشهر».

وشرحت أنه يستهدف استبدال العديد من الأنواع التقليدية من البلاستيك بأنواع جديدة من مصادر النفايات، مثل ثاني أكسيد الكربون ومخلفات الطعام، في صناعة البلاستيك الحيوي مع درجة مرونة عالية وكلفة منخفضة، ليتم استخدامها في مختلف الصناعات لمعالجة تحدي تغير المناخ والتلوث البيئي.

وتابعت النمر: «شاركنا بالمشروع في مهرجان العلوم والتكنولوجيا والابتكار الذي نظمته وزارة التربية والتعليم، في (إكسبو 2020 دبي)، ضمن أفضل 100 مشروع طلابي في المهرجان، وفاز بالمركز الثاني في مسابقة العالم الشاب المصاحبة للمهرجان، في فئة العلوم البيولوجية والبيئة». وأشارت إلى أهمية المساهمات في الاستفادة من عناصر البيئة بشكل آمن ومستدام، تماشياً مع توجه الدولة نحو الاستدامة، مؤكدةً أن المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار يعد مبادرة ناجحة لطرح أفكاراً طلابية حول العديد من القضايا في مجالات مختلفة، ومنها البيئية، لتشجيع الطلبة على التفاعل مع المجتمع، وتعزيز الرغبة بدعم تطويره في نفوسهم.