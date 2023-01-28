الامارات | نجاح زراعة نخاع عظم لرضيعة بعمر 9 أشهر في بأبوظبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خضعت رضيعة تبلغ من العمر تسعة أشهر، لعملية ناجحة لزراعة نخاع العظم، حيث كانت زراعة النخاع هي السبيل الوحيد لإنقاذ حياتها من سرطان الدم الليمفاوي الحاد ( اللوكيميا الحادة)، و تبرعت لها بنخاع العظم شقيقتها ذات الثمانية أعوام، بعد أن تم التحقق من التطابق.



بدأت معاناة عفيفة وهي الطفل الرابع لأسرتها، عندما كانت تبلغ من العمر 3 أشهر فقط، حيث أصيبت بالحمى لعدة أيام وكانت شاحبة، تم نقلها إلى أحد المستشفيات في عجمان، وقد أظهرت نتائج التحاليل أن هناك أمر غير طبيعي وقد يتعلق بوجود سرطان، ما دفع والديها لإحضارها إلى مدينة برجيل الطبية بأبوظبي لإجراء فحوصاتٍ إضافية والتي أظهرت إصابتها بسرطان الدم الليمفاوي الحاد(اللوكيميا الحادة)، وهو نوع من سرطان الدم ونخاع العظم الذي يتطور بشكل سريع إذا ما تم علاجه بشكل عاجل.

وقال استشاري أمراض الدم والأورام وزراعة نخاع العظم في مدينة برجيل الطبية، الدكتور زين العابدين: "ابيضاض الدم الليمفاوي الحاد هو أحد السرطانات الشائعة لدى الأطفال ، ولكنه يحتاج إلى علاج قوي، بمجرد تشخيصنا للمرض ، قمنا بتقييم نخاع عظم الطفلة، وقد أظهر الاختبار الجيني المتقدم وجود طفرة جينية خطيرة، وكان العلاج الوحيد لحالتها المرضية وفقًا للبروتوكول الدولي هو زرع نخاع العظم، وبالطبع يجب أن يكون المتبرع من أحد أفراد عائلتها لتطابق أنسجته مع المريضة".



في عمليات زراعة نخاع العظم من متبرعين ، يتم إستبدال نخاع عظم المريض بخلايا دم جذعية سليمة يتم الحصول عليها من متبرع (المانح المثالي) الذي يمتاز بالتطابق الكامل وفقًا لمستضدات HLA لضمان التوافق المناعي وعدم رفض جسم المريض له، وبناء على ذلك وبعد فحوصات عديدة وجد أن شقيقة الطفلة البالغة من العمر 8 أعوام هي الأنسب لإجراء هذه العملية.

قالت نازيا المتبرعة لشقيقتها:"كنت حزينة للغاية عندما أخبرني الأطباء أن شقيقتي الصغيرة مريضة جدًا، شعرت بالسعادة عندما أخبرني والداي أنني أستطيع مساعدتها في العلاج، لم أكن خائفة، وأشعر الأن أنها شقيقتي التوأم".

خطة العلاج

بناءً على بروتوكول CCLG في المملكة المتحدة، واصل الفريق الطبي العلاج الكيميائي لتحقيق الاستقرار في حالة الرضيعة وتهيأتها للإجراء، تم إجراء عملية زراعة نخاع العظم المتقدمة للغاية في مدينة برجيل الطبية الشهر الماضي ، وبعد ذلك خضعت الرضيعة لعناية طبية صارمة لمراقبة إستجابة جسمها للخلايا الجديدة، في الأيام التي أعقبت العملية،عانت من بعض المضاعفات كإلتهاب مجرى الدم، والتي نجح الفريق الطبي في معالجتها والتغلب عليها، ومع الملاحظة تم التحقق من نجاح عملية الزرع بنسبة 100%.