الامارات | الداخلية تعلن استقرار الأحوال الجوية في الدولة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الداخلية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، واستناداً إلى تقارير المركز الوطني للأرصاد وعمليات الرصد والمتابعة، استقرار الحالة الجوية في دولة الإمارات.

وأكدت الوزارة في تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن جميع القيادات الشرطية والجهات المعنية تعاملت باستباقية ومرونة عاليتين لضمان سلامة المجتمع وللحفاظ على الأرواح والممتلكات.