الامارات | إستشارة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ■ ما هي السمسرة، وكيف تحدد قيمة عمل السمسار إذا لم يتفق على أجره؟

■■ ينظم المرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2022 أعمال السمسرة، وهي عقد يتعهد بمقتضاه السمسار بالبحث عن طرف ثان لإبرام عقد معين، وبالوساطة في مفاوضات التعاقد مقابل أجر.

إذا لم يعين أجر السمسار يحدد حسب العرف، أو يقدره القاضي من خلال مراعاة قيمة الصفقة، وحجم المجهود الذي بذله، والوقت الذي استغرقه في العمل.

ويجوز للقاضي أن يخفض أجره إذا لم يتناسب مع الصفقة والجهد لكن لا مجال للتخفيض إذا تم الاتفاق على الأجر أو دفعه المتعامل مختاراً بعد إبرام العقد الذي يتوسط فيه السمسار.

ولا يستحق السمسار أجراً، إلا إذا أدت وساطته إلى إبرام العقد بين الطرفين، ويعتبر مبرماً متى اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في العقد.

وحتى يحفظ حقوقه، يجب على السمسار أن يوثق جميع المعاملات التي تبرم من خلاله.

وإذا كان العقد معلقاً على شرط، فلا يستحق السمسار الأجر إلا عند تحقق الشرط. وإذا تعذر إبرام العقد لسبب يرجع إلى المتعامل، استحق السمسار تعويضاً تبعاً لما بذله من جهد.

ويكون مسؤولاً عن تعويض الضرر الناجم عن هلاك أو فقدان ما يتسلمه من مستندات أو أوراق أو أشياء متعلقة بالصفقة التي يتوسط في إبرامها، ما لم يثبت أن هلاكها أو فقدانها كان بسبب قوة قاهرة.