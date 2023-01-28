الامارات | قصص

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تورط شخص من جنسية دولة عربية في الاستجابة لرسالة مجهولة تروج لمواد مخدرة، وأودع أموالاً في حساب المرسل (مروج مخدرات) مقابل شراء مادة الحشيش. إلا أن أجهزة الشرطة تمكنت من تعقبه وضبطه. وأحيل إلى النيابة العامة في دبي، ومنها إلى محكمة الجنح، التي قضت بتغريمه 10 آلاف درهم، ومنعه من تحويل أو إيداع أموال للغير لمدة سنتين، دون إذن من المصرف المركزي.

وأفادت تفاصيل الدعوى بأن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي تتعقب مروجي المخدرات، خاصة موجهي الرسائل المجهولة، التي ترسل عشوائياً عبر تطبيق «واتس أب».

وتبين أن المتهم حول مبلغ 200 درهم إلى أحد الحسابات المشبوهة، التي يستخدمها هؤلاء المروجون لاستقبال الأموال دون أن يلتقوا زبائنهم، إذ يتلقى هؤلاء منهم خرائط تتضمن موقع «الطلبية».

وبتاريخ الواقعة، تواصلت الإدارة مع المتهم للاستفسار منه عما إذا كان قد نفذ عملية الإيداع بنفسه، أو عبر شخص آخر، فلوحظ أنه مرتبك ويتلعثم في الكلام، واشتبه في أنه واقع تحت تأثير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.

وبعد استصدار إذن من النيابة العامة والحصول على عينة منه وتحليلها، تبين أنه تحت تأثير الحشيش.

وقد أقر بالتعاطي وإيداع أموال لشراء المخدرات. كما كرر اعترافه في جلسة المحاكمة، طالباً استعمال الرأفة معه.

وأفادت المحكمة في حيثيات حكمها بأن أركان جريمتي التعاطي دون وصفة طبية، وتحويل أموال لرقم حساب خارجي بغرض شراء المواد المخدرة ثابتة بحق المتهم، وقضت بإدانته.