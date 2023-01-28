الامارات | أروقة المحاكم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غافل شخص إفريقي رجلاً كان يرتاد أحد المطاعم، وترك حافظة نقوده على الطاولة، فسرقها وفرّ هارباً.

وحاول المجني عليه ملاحقته، لكن عدداً من أصدقاء المتهم، تصدوا له ودخل في مشاجرة معهم، فحرر بلاغاً بالواقعة.

وقد ضبطت الشرطة المتهم، الذي أقر بجريمته في تحقيقات النيابة العامة بدبي، التي أحالته إلى المحكمة وقضت بحبسه شهراً وتغريمه 500 درهم وإبعاده عن الدولة.