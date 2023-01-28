اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الامارات | أروقة المحاكم

0 نشر
إعداد: محمد فودة [email protected] 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن أروقة المحاكم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غافل شخص إفريقي رجلاً كان يرتاد أحد المطاعم، وترك حافظة نقوده على الطاولة، فسرقها وفرّ هارباً.

وحاول المجني عليه ملاحقته، لكن عدداً من أصدقاء المتهم، تصدوا له ودخل في مشاجرة معهم، فحرر بلاغاً بالواقعة.

وقد ضبطت الشرطة المتهم، الذي أقر بجريمته في تحقيقات النيابة العامة بدبي، التي أحالته إلى المحكمة وقضت بحبسه شهراً وتغريمه 500 درهم وإبعاده عن الدولة. 

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا