الامارات | «أبوظبي للتعليم» تحدد 8 مجالات دراسية لـ «النخبة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، ثمانية مجالات دراسية لبعثات أبوظبي للنخبة من الطلبة، في أفضل 150 جامعة دولية موزعة في 20 دولة، مشيرة إلى أن عدد خريجي برنامج بعثات أبوظبي منذ عام 2015 بلغ 1690 خريجاً، فيما يضم البرنامج حالياً 660 طالباً مبتعثاً.

وتفصيلاً، أعلنت الدائرة أن التسجيل في بعثات أبوظبي مستمر حتى 31 مارس المقبل، وشملت تخصصات بعثات النخبة، التعليم، والإدارة والأعمال والقانون، والفنون والعلوم الإنسانية، والزراعة والغابات ومصايد الأسماك والطب البيطري، والعلوم الاجتماعية والسلوكية، والعلوم الطبيعية والرياضيات والإحصاء، والصحة والرفاهية، إضافة إلى الهندسة والبناء والتصنيع، وتتضمن المجالات الثمانية 54 تخصصاً فرعياً.

وأشارت إلى أن معايير وشروط التأهل للقبول بالنسبة لطلبة الثانوية، أن يكون من مواطني الدولة، وسنه ما بين 17 و24 سنة، وأن يكون حاصلاً على معدل 85% وما فوق في الصف الـ11، وحاصلاً على معدل 90% وما فوق في الصف الـ12 (الفصل الدراسي الأول)، إضافة إلى الحصول على قبول غير مشروط من إحدى أفضل 150 جامعة عالمياً بحلول مارس المقبل، وعلى درجة 6.0 على الأقل في اختبار الآيلتس (الأكاديمي) أو 60 في اختبار التوفل.

وبالنسبة لطلبة الجامعات، أن يكون من مواطني الدولة، وألا تتجاوز سنه 24 عاماً، وأن يكون حاصلاً على معدل تراكمي لا يقل عن 3.0 أو ما يعادله، وأن يكون قد أكمل بنجاح ما لا يقل عن 30 ساعة دراسية جامعية معتمدة وقت تقديم الطلب، وأن يكون مسجلاً بالفعل في إحدى الجامعات المصنفة ضمن أفضل 150 جامعة، وأن يكون حاصلاً على درجة 6.0 على الأقلّ في اختبار الآيلتس (الأكاديمي) أو ما يعادله، وأن يكون تخصصه من التخصصات المعتمدة لدى البرنامج. ولفتت الدائرة إلى أن الطلبة المقبولين في إحدى الجامعات المدرجة على القائمة المعتمدة لدى دائرة التعليم والمعرفة لأفضل 20 جامعة في العالم سيحظون بفرصة الاستفادة من عملية تقديم سريعة للحصول على المنح الدراسية، حيث يمكنهم تخطي متطلبات الأهلية ويتم إدراجهم في القائمة النهائية مباشرة. وأكدت أن الطلبة المقبولين سيحظون إلى جانب المنح الدراسية الممولة بالكامل بفرصة الاستفادة من الدعم الاستشاري الأكاديمي والتطوير الوظيفي طويل الأمد، حيث يتولى مرشدون متخصصون دعم الطلبة خلال دراستهم، فيما يتابع استشاريون متخصصون الطلبة لتقييم أدائهم.

وأشارت إلى أن الطلبة الذين يدرسون تخصصات تنسجم مع متطلبات رأس المال البشري في القطاعات الأكثر أهمية وطنياً، سيحظون أيضاً بفرص التدريب الداخلي التي يوفرها أكثر من 100 شريك متخصص في القطاع. كما سيساعد أيضاً الاستشاريون المهنيون في البرنامج الخريجين على الحصول على الوظائف بعد التخرج، مشددة على أن برنامج بعثات أبوظبي يمنح الطلبة فرصة تحقيق طموحاتهم التعليمية والمساهمة في دفع عجلة التنمية المتواصلة في القطاعات الأكثر أهمية بعد تخرجهم.