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الامارات | ازدحام متوقع في 3 شوارع في دبي اليوم وغدا تزامنا مع فعاليات "كوكا كولا ارينا"

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هنادي أبو نعمة - دبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن ازدحام متوقع في 3 شوارع في دبي اليوم وغدا تزامنا مع فعاليات "كوكا كولا ارينا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذرت هيئة الطرق والمواصلات في دبي السائقين الى تأثر عدد من الشوارع اليوم وغدا بين الساعة 5 مساءً وحتى ال 12 منتصف الليل والتي يتوقع أن تشهد ازدحام وكثافة مرورية تزامناً مع انعقاد فعاليات "كوكاكولا أرينا".

وأشارت الهيئة الى تأثر كل من شارع الصفا وشارع البدع وشارع الشيخ زايد عند التقاطع مع شارع المركز المالي، داعية افراد الجمهور الى استخدام محطة مترو دبي باتجاه محطة برج خليفة / دبي مول للوصول إلى موقع الحدث بسهولة، تجنبا للتأخير.

وتستوعب كوكا كولا أرينا الصالة المغلقة المتعددة الاغراض 17 ألف شخصاً، وتمتاز بإمكانيات تناسب استضافة كبار الفنانين العالميين، علاوة على مجموعة متكاملة من الفعاليات والاحداث والمناسبات ، والترفيه العائلي، والعروض الكوميدية، والمعارض والحفلات. ويعود ذلك إلى تصميمها الفائق المرونة والقابل للتكيف، والذي يضم مسرحاً قابلاً للتغيير، ونظام المقاعد القابل للسحب، الأمر الذي يسهم في إيجاد المزيد من المساحات لاستضافة الفعاليات المتنوعة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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