الامارات | جمعية التراث العمراني تمنح راشد بن حميد النعيمي عضويتها الفخرية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - منحت جمعية التراث العمراني الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان ، عضويتها الفخرية ، تقديراً لجهوده المبذولة في مجال التراث العمراني، وأعماله التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن.

جاء ذلك خلال استقبال الشيخ راشد بن حميد النعيمي في مكتبه بالدائرة، وفد الجمعية برئاسة رئيس الجمعية المهندس رشاد بوخش ، ونائب رئيس الجمعية المهندس أحمد محمود آل حرم، وبحضور عدد من المسؤولين من الطرفين.

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي في مستهل اللقاء أن كافة الجهات تسعى للحفاظ على الهوية العريقة لدولة الإمارات، وتاريخها العريق، ومعالمها النابضة بالأصالة، وعليه تتبنى الدائرة خطة متكاملة للحفاظ على الأصل القائم مع التطوير عليه، وتدشن مشاريعها النوعية في إمارة عجمان لتسليط الضوء على موروثات الماضي وتوعية الأجيال الناشئة وتعريفهم به، مثمناً أعمال الجمعية وتعاونها الدائم مع كافة الجهات والدوائر في الدولة.

من جهته أوضح بو خش أن الجمعية تفخر وتتشرف بمنح الشيخ راشد بن حميد النعيمي العضوية الفخرية ، لدوره الاستثنائي ودعمه للخطط والمشاريع الحالية والمستقبلية، كما يحرص على توثيق جسور التعاون والتنسيق المتبادل، مبينا أن العضوية تمنح لكبار الشخصيات الذين قدموا خدمات جلية للوطن.