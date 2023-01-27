الامارات | "الطوارئ والأزمات" تدعو لمتابعة النشرات الجوية التى تصدرها الجهات الرسمية

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شكرا لقرائتكم خبر عن "الطوارئ والأزمات" تدعو لمتابعة النشرات الجوية التى تصدرها الجهات الرسمية والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 27 يناير 2023
أصدرت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات اليوم الجمعة، تنويهاً أكدت فيه على الجمهور ضرورة متابعة النشرات التي تصدرها الجهات الرسمية في الدولة.
ودعت الهيئة، عبر حسابها في تويتر، الجمهور إلى توخي الحيطة والحذر، لحين استقرار الأحوال الجوية التي تشهدها الإمارات.
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