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الامارات | "الطوارئ والأزمات" تدعو لمتابعة النشرات الجوية التى تصدرها الجهات الرسمية

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 27 يناير 2023

أصدرت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات اليوم الجمعة، تنويهاً أكدت فيه على الجمهور ضرورة متابعة النشرات التي تصدرها الجهات الرسمية في الدولة.

ودعت الهيئة، عبر حسابها في تويتر، الجمهور إلى توخي الحيطة والحذر، لحين استقرار الأحوال الجوية التي تشهدها الإمارات.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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