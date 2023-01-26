الامارات | أم القيوين.. الدراسة "عن بعد" في المدارس الحكومية والخاصة يوم الجمعة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي لإمارة أم القيوين وبالتنسيق مع منطقة أم القيوين التعليمية ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، تحويل الدراسة "عن بعد" في المدارس الحكومية والخاصة في الإمارة يوم غد الجمعة، حفاظاً على سلامة الهيئة الإدارية والتدريسية والطلبة وذلك نظراً لتقلبات الطقس.