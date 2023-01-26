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الامارات | الطقس المتوقع ليوم الغد

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس المتوقع ليوم الغد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئيا بوجه عام وغائما أحياناً مع سقوط أمطار على بعض المناطق خاصة الساحلية والشمالية والشرقية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب.

حركة الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 45 كم/س.. ويكون الموج في الخليج العربي متوسطا يضطرب أحياناً مع السحب.. ويحدث المد الأول عند الساعة  17:00 والمد الثاني عند الساعة  06:04 والجزر الأول عند الساعة11:01 والجزرالثاني عند الساعة 23:17.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط، يضطرب أحياناً.. ويحدث المد الأول عند الساعة 14:16 والمد الثاني عند الساعة 01:59 والجزر الأول عند الساعة  08:08 والجزرالثاني عند الساعة 19:37.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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