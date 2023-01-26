الامارات | 114 ألف مكالمة استقبلتها هيئة النقل عجمان خلال عام 2022

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت هيئة النقل عجمان عن زيادة في عدد المكالمات الواردة للهيئة ، حيث بلغت نسبة النمو 18% لعام 2022 مقارنه بعام 2021، ليصل اجمالي المكالمات لعام 2022 الى 114,164مكالمة، و توفر الهيئة خدمة الرد على الاستفسارات و الاقتراحات على مدار ايام الاسبوع .

و أشار المدير العام لهيئة النقل عجمان عمر محمد لوتاه ان نسبة معدل الرد على المكالمات بلغت 92% خلال عام 2022 ، و بلغ المعدل الزمني المستغرق للمكالمات الواردة 79 ثانية ، و تهدف هيئة النقل لتوفير خدمات سريعة ذات جوده عالية لدعم منظومة النقل في الامارة لتحسين جودة الحياة.

و اضاف انه تتوفر 3 لغات رئيسية للرد منها اللغة العربية و الإنجليزية و الاردو و يأتي هذا التنوع باللغات لضمان تمكين كافه فئات الجمهور من خلال توفير و تلبية احتياجات الجمهور و القدرة على التعامل مع متطلباتهم بالشكل الصحيح .

و يمكن للمتعاملين و الجمهور ان يتقدموا بالملاحظات و المقترحات و الشكاوى عن طريق الرقم 600599997 او عن طريق مركز اتصال عجمان على الرقم 80070 او عن طريق الموقع الالكتروني www.ta.gov.ae ، او عن طريق البريد الالكتروني [email protected]

ونوهت الهيئة الى امكانيه طلب مركبات اجرة عن طريق تطبيق Route Ajman حيث يمكن للمتعامل حجز مركبات متنوعة حسب حاجته، كما يمكنه تحميل التطبيق والتسجيل وحجز وتخطيط الرحلات بخطوات سريعة وسهلة ويتوفر التطبيق على iOS و Andriod.

وتتيح الهيئة للجمهور التمتع برفاهية التنقل من خلال خدمة سواري ليموزين و يمكن حجزها عن طريق الاتصال على رقم مركز الاتصال الخاص بالهيئة او طلبها عن طريق تطبيق روت ،حيث أن مركز الاتصال سيكون متاح خلال أيام الإجازة على مدار 24 ساعة من خلال الرقم 600599997.