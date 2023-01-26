الامارات | القرية العالمية تعلن إغلاق أبوابها اليوم الخميس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 26 يناير 2023

أعلنت القرية العالمية إغلاق أبوابها اليوم الخميس على أن تعاود نشاطها غداً الجمعة.

وقالت القرية العالمية في تغريدة على حسابها في تويتر "الأجواء تحت الأمطار رائعة لكن حرصاً منا على راحتكم، تقرر إغلاق القرية العالمية اليوم 26 يناير 2023. متشوّقون لاستقبالكم غداً في #عالم_أكثر_روعة".