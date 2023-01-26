الامارات | رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيسة الهند بذكرى يوم الجمهورية

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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيسة الهند بذكرى يوم الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، برقية تهنئة إلى رئيسة جمهورية الهند دراوبادي مورمو ، وذلك بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية.
كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، برقية تهنئة مماثلة إلى رئيسة جمهورية الهند دراوبادي مورمو.
وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم برقية تهنئة مماثلة إلى رئيس وزراء جمهورية الهند شري ناريندرا مودي.
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