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الامارات | مهمة سلطان النيادي تنطلق 26 فبراير وتتضمن 20 تجربة علمية

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أمين الجمال - دبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مهمة سلطان النيادي تنطلق 26 فبراير وتتضمن 20 تجربة علمية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء، سالم حميد المري، بأن المهمة المقبلة والتي يشارك فيها رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي، تتضمن 20 تجربة علمية من الجامعات الإماراتية إلى جانب النشاطات التعليمية والتوعوية.
وأضاف خلال المؤتمر الصحافي الخاص بتقديم مهمة Crew-6: أطلقنا أول مهمة إلى محطة الفضاء الدولية في عام 2019، وقد حققت أهدافها وألهمت مئات آلاف الأشخاص.

وأضاف المري: اليوم سلطان النيادي جاهز تمامًا، حيث أكمل مع زميله هزاع 5 سنوات من التدريبات شملت مهمات السير في الفضاء، والعمليات على متن محطة الفضاء الدولية.
بدوره قال ستيف ستيتش، مدير برنامج الطاقم التجاري، مركز جونسون للفضاء، ناسا: تم تحديد موعد إطلاق المهمة في 26 فبراير المقبل عند الساعة 11:07 صباحًا بتوقيت دولة الإمارات. وستكون هناك 3 فرص للإطلاق يمكننا عبرها الالتحام بنجاح بمحطة الفضاء الدولية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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