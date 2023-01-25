الامارات | صرف طلبة مدارس في المنطقة الشرقية وتحويل نظام التعليم ل"عن بعد" بسبب الأمطار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صرفت إدارات المدارس الحكومية والخاصة في مدينتي خورفكان وكلباء وإمارة الفجيرة بالتعاون مع "مواصلات الإمارات" فرع الساحل الشرقي، الطلبة اليوم بسبب الأحوال الجوية غير المستقرة، حرصاً على سلامة وأمن الطلبة والكادر التربوي، بعد أن شهدت مدن ومناطق عدة في المنطقة الشرقية والفجيرة هطول أمطار راوحت بين الغزيرة والمتوسطة كما قامت عدد من المدارس بتحويل نظام التعليم من الحضوري الى عن بعد خلال يومي الخميس و الجمعة القادمين حفاظا على سلامة الطلبة.