الامارات | «أوقاف دبي» تجدّد حصولها على 3 شهادات «آيزو»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي عن إعادة اعتمادها لثلاث من شهادات المواصفات العالمية (آيزو)، بعد عملية تدقيق ودراسة أجرتها شركة «بيرو فيريتاس» لضمان تطبيق المؤسسة لشروط الحصول على الشهادات.

تسلم الشهادات نائب الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر، خالد آل ثاني، من مدير إدارة المصادقة بشركة «بيرو فيريتاس»، مروان العريضي، وشملت شهادة نظام إدارة الجودة ISO 9001:2015، وشهادة نظام إدارة البيئة ISO 14001:2015، وشهادة نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية ISO 45001:2018.

وأكد آل ثاني أن هذا الإنجاز يأتي تتويجاً لمسيرة المؤسسة في تحقيق الريادة والتميز، والاستمرار في الالتزام بتقديم خدمات ذات جودة عالمية ضمن بيئة عمل آمنة ومستدامة، لافتاً إلى أن المؤسسة حصلت على تجديد شهادات الـ«آيزو» الثلاث، بعد اجتياز عملية المراجعة الشاملة، التي شملت تدقيق أنظمتها وعملياتها وخدماتها لإعادة الاعتماد، ونتيجة توافقها مع المتطلبات وعمليات التقييم الصارمة للـ«آيزو».

وقال آل ثاني إن المؤسسة تواصل تطبيق متطلبات المواصفات العالمية لتحقيق سياسة الجودة والبيئة والصحة والسلامة المهنية لغايات التطوير وتحسين الأداء المستمر، وتحقيق متطلبات رضا المتعاملين، مبيناً أن الإنجاز يعود إلى التزام الموظفين العاملين في كل إدارات وأقسام المؤسسة، ويمثل دافعاً للمضي قدماً في مسيرة التنمية والريادة، وينسجم مع رؤية القيادة في تطوير أداء القطاع الحكومي، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمجتمع.