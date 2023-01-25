الامارات | «كلنا شرطة» تنفذ 119 ألف ساعة تطوعية خلال 2022

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفذ أعضاء مبادرة «كلنا شرطة» بإدارة الشرطة المجتمعية بقطاع أمن المجتمع في شرطة أبوظبي مهام إنسانية عبر 119 ألف ساعة تطوعية خلال العام الماضي، شملت 522 فرصة للتطوع، وتضمنت تقديم يد العون والمساعدة لأفراد المجتمع.

واستعرضت إدارة الشرطة المجتمعية في الملتقي الأول «كلنا شرطة» إنجازات العام الماضي، وذلك في مسرح الشيخ مبارك بن محمد آل نهيان في مجمع الإدارات، وسلّطت الضوء على إسهامات أعضاء «كلنا شرطة»، المتمثلة في خدمة المجتمع، ودورهم الفاعل في دعم المنظومة الأمنية، وتعزيز ثقة الجمهور بالخدمات التي تقدمها شرطة أبوظبي.

وأشاد مدير قطاع أمن المجتمع، العميد أحمد مسعود المزروعي، بالدور الذي تقوم به منظومة «كلنا شرطة» في تجسيد استراتيجية القيادة العامة لشرطة أبوظبي، تماشياً مع التوجهات الحكومية من أجل ضمان استمرارية تقديم أفضل الخدمات الشرطية، بما يعزز جودة حياة المجتمع بشكل مستدام.

ولفت إلى أن الإنجازات التي حققتها منظومة «كلنا شرطة» خلال العام الماضي انعكست إيجابياً على المؤشرات الخاصة، سعياً للارتقاء بمنظومة العمل الشرطي والأمني، وتقديم أفضل الخدمات بكفاءة وفاعلية، وضمان تحقيق الشمولية والاستدامة في تمكين المجتمع، تعزيزاً لمسيرة الأمن والأمان.

وأوضح التقرير الذي تم عرضه خلال الملتقى أنه تم تنفيذ 16 ورشة عصف ذهني «المشاورات المجتمعية»، للتعرف إلى التحديات والمقترحات لمنظومة «كلنا شرطة»، و83 دورة تدريبية استفاد منها 24 ألفاً و420 متطوعاً، وتضمنت دورات تأسيسية ودورات تخصصية، من أبرزها دورة الإسعافات الأولية، ودورة إعداد التقارير، ودورة أمن الفعاليات الأزمات والكوارث وإدارة الفرص التطوعية والابتكار في المجال الشرطي، وذلك بالتنسيق مع الجهات الشرطية التخصصية.

وكشفت الإحصاءات أنه تم عقد ورش لمنتسبي الخدمة الوطنية، وإرسال همسات تطوعية من خلال الوسائل المتاحة، بلغ عددها 32 همسة، واستفاد منها أكثر من 398 ألف متطوع، وبلغ عدد التقارير التي تم رصدها أكثر من 7000 تقرير، وكرّمت «كلنا شرطة» 1682 عضواً متميزاً، دعماً وتشجيعاً لإنجازاتهم وتميزهم لخلق بيئة تطوعية مشجعة ومحفزة للعمل التطوعي، لتحقيق المزيد من الإنجازات والمشاركات في المنافسات المحلية والإقليمية والعالمية، ولتعزيز السمعة المؤسسية، إذ تمكنت من الفوز بجائزة خليفة التربوية في مجال التعليم وخدمة المجتمع.

وفي ختام الملتقى، كرّم مدير قطاع أمن المجتمع الأعضاء المتميزين والداعمين لمنظومة «كلنا شرطة»، منهم متطوعة فازت بالمركز الأول في مشروع تخرجها في الجامعة، الذي كان عن مبادرة «كلنا شرطة».