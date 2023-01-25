الامارات | مؤثرو «التواصل الاجتماعي» يحق لهم الاشتراك في «أبوظبي للتقاعد»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد صندوق أبوظبي للتقاعد، أن نظام العاملين لحساب أنفسهم، الذي تم إطلاقه العام الماضي، لإتاحة الفرصة أمام المواطنين، الذين يمارسون لحسابهم الخاص أنشطة تجارية أو صناعية أو زراعية، لا يشترط حجم أو نوع النشاط، وأن جميع المواطنين من أصحاب الأعمال والمهن الحرة يحق لهم الاشتراك لدى الصندوق لحساب أنفسهم، بمن فيهم المؤثرون الذين يمتلكون حسابات على قنوات التواصل الاجتماعي المختلفة، وأصحاب المشروعات الصغيرة، بشرط امتلاك رخصة تجارية، أو أي سجل رسمي صادرة من إمارة أبوظبي. ودعا الصندوق المواطنين من روّاد وأصحاب الأعمال إلى التسجيل في النظام، للاستفادة من المنافع التأمينية والمزايا التي يوفرها الصندوق للمسجلين تحت مظلته، مثل المعاش التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة، ما يسهم في تأمين مستقبلهم ومستقبل أسرهم، ويشجع روّاد الأعمال من الشباب في بدء مشروعاتهم الخاصة، والمشاركة في التنمية الاقتصادية للإمارة دون الخوف أو القلق من المستقبل.

وأشار الصندوق إلى وجود 20 شريحة مختلفة من الدخل يمكن لأصحاب العمل اختيار الشريحة التي تناسبهم منها، تبدأ من 12 ألفاً و750 درهماً وبحد أقصى 200 ألف درهم، لافتاً إلى أن الاشتراكات الشهرية تُحسب بواقع 26% من شريحة الدخل الشهري، يتحمّل منها المؤمّن عليه 20%، فيما تتحمّل الحكومة نسبة 6% من قيمة الاشتراكات التقاعدية، دعماً منها لأصحاب العمل والمهن الحرة، لإسهاماتهم في دعم النمو الاقتصادي لإمارة أبوظبي، وضماناً لمبدأ العدل والمساواة، وإتاحة تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين المؤمّن عليهم، إذ إنها نفس نسبة دعم موظفي القطاعين الحكومي والخاص.

وأوضح الصندوق أنه بإمكان المواطن إلغاء الاشتراك إذا رغب في ذلك أو في حال إغلاق شركته أو إيقاف نشاطه التجاري رسمياً، كما يمكنه التقدم للاشتراك مجدداً بعد إلغائه متى رغب في ذلك، موضحاً أنه يُمكن للمواطنين «روّاد وأصحاب الأعمال» التقدّم بطلبات التسجيل لدى الصندوق عبر الموقع الإلكتروني للصندوق، أو من خلال تقديم الطلب مباشرة في المقر الرئيس أو فروع الصندوق المختلفة.

وأكد المدير العام لشؤون التقاعد في صندوق أبوظبي للتقاعد، خلف الحمادي، أن نظام تسجيل العاملين لحساب أنفسهم، أثبت نجاحاً كبيراً، وشهد إقبالاً ملفتاً من المواطنين أصحاب الأعمال، والذين لم تكن لديهم الفرصة لتسجيل أنفسهم في نظام التقاعد بالإمارة، والاستفادة من مميزاته والمنافع التأمينية التي يوفرها الصندوق لتأمين مستقبلهم ومستقبل أسرهم، لافتاً إلى أن الصندوق يواصل جهوده للارتقاء بنظام التقاعد في إمارة أبوظبي، ومد الحماية التأمينية لكل المواطنين في مختلف القطاعات، وتقديم خدمات تقاعدية ومزايا تنافسية وفقاً لأرقى المعايير العالمية.

وكان صندوق أبوظبي للتقاعد أصدر قراراً في مارس 2022 بشمول المواطنين العاملين لحساب أنفسهم من أصحاب العمل والمهن الحرة والأنشطة التجارية بقانون التقاعد في إمارة أبوظبي، وإتاحة تسجيلهم كمؤمّن عليهم لدى الصندوق اختيارياً، على أن تتم معاملتهم معاملة المؤمّن عليهم في القطاع الخاص.

• الاشتراكات الشهرية تُحسب بواقع 26% من شريحة الدخل الشهري، يتحمل منها المؤمّن عليه 20%.