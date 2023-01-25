الامارات | حملة لتوعية أصحاب العمل بالإرشادات الخاصة بإجراءات التفتيش

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية حملة للتوعية بالإرشادات الخاصة بإجراءات التفتيش على جهات العمل، ومراقبة تنفيذها للأحكام والقواعد ذات الصلة بتسجيل المؤمّن عليهم والاشتراك عنهم لدى الهيئة.

وقالت الهيئة إن الحملة التي تأتي تحت شعار «التزامك يحميك»، وتستمر حتى نهاية مارس المقبل، ستركز على توعية أصحاب العمل بصلاحيات ضباط التفتيش، والتزامات أصحاب العمل تجاههم، والإجراءات المتبعة قبل وأثناء وبعد عملية التفتيش. بجانب ذلك، ستوفر الحملة معلومات لجهات العمل حول الممارسات الخطأ التي قد تؤدي إلى وقوع الجهة تحت طائلة الغرامات والمساءلات القضائية، والتعريف بالأسباب المؤدية إلى حدوث المخالفات وطرق تجنبها، والغرامات المترتبة على مخالفة أصحاب العمل لأحكام التسجيل والاشتراك عن المؤمّن عليه.

كما ستوعي الهيئة عن شروط التسجيل والاشتراك عن المؤمّن عليه، وشروط خضوع جهات العمل لأحكام القانون، والالتزامات المترتبة على الاشتراك في التأمين، ونسب الاشتراكات المستحقة على المؤمّن عليه وجهة العمل، ومواعيد سداد الاشتراكات، وقواعد سدادها في حالات الإجازات والإعارة، وغيرهما من الموضوعات ذات الصلة.

وأوضحت مديرة مكتب الاتصال الحكومي، الدكتورة ميساء راشد غدير، أن «الحملة تستهدف جهات العمل والمؤمّن عليهم، والهدف منها العمل على تعزيز جودة الممارسات التقاعدية في الهيئة، ورفع مستوى الوعي لدى أصحاب العمل والمؤمّن عليهم عن الإجراءات التي تقوم بها الهيئة، في حال وجود أي خلل يتعلق بتطبيق أحكام القانون، خصوصاً في ما يتعلق بالتسجيل والاشتراك عن المؤمّن عليهم».