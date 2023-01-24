الامارات | الإمارات تدين بشدة إحراق نسخة من القرآن الكريم في هولندا

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شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تدين بشدة إحراق نسخة من القرآن الكريم في هولندا والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أدانت دولة الإمارات بشدة ما أقدم عليه أحد المتطرفين في لاهاي بهولندا من حرق لنسخة من القرآن الكريم.
وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان رفض دولة الإمارات الدائم لجميع الممارسات التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية.
وشددت الوزارة على ضرورة احترام الرموز الدينية والمقدسات والابتعاد عن التحريض والاستقطاب، في وقت يحتاج فيه العالم إلى العمل معًا من أجل نشر قيم التسامح والتعايش، ونبذ الكراهية والتطرف.
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