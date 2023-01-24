الامارات | «طلبات الإمارات» تجمع 3.3 ملايين درهم تبرعات من العملاء العام الماضي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت «طلبات الإمارات»، عن نجاحها في جمع أكثر من 3.3 ملايين درهم العام الماضي من خلال تبرعات العملاء باستخدام تطبيقها، ما يعادل 1.9 مليون وجبة طعام. وتعاونت «طلبات الإمارات» مع شركائها من الجمعيات الخيرية والمؤسسات الإنسانية المحلية والإقليمية والعالمية لتمكين عملائها من التبرع بشكل آمن عبر الإنترنت باستخدام تطبيقها الإلكتروني، وإتاحة الفرصة أمامهم لدعم عدد من القضايا الإنسانية المختلفة.

وقالت المديرة العامة لدى «طلبات الإمارات»، تاتيانا رحال: «حجم التبرعات يعكس روح العطاء التي غرستها القيادة في المجتمع»، مضيفة أن «العطاء يشكل عنصراً أساسياً في القيم التي تقوم عليها الشركة، ويسعدنا أن نتمكن من الاستفادة من التكنولوجيا لفعل الخير. ويمكن للعملاء تقديم التبرعات من خلال المنصة وعلى مدار العام إلى شركائنا من الجمعيات الخيرية، الذين يبذلون قصارى جهدهم لضمان وصول التبرعات إلى الذين هم في أمس الحاجة إليها. مهما كانت قيمة التبرعات فهي قادرة على إحداث فارق إيجابي كبير في حياة المحتاجين».

وتتطلع «طلبات» في عام 2023 لإتاحة جمعيات خيرية وقضايا إنسانية جديدة يمكن للناس اختيار دعمها، ومواصلة تعاونها الوثيق مع مجموعة من المؤسسات الخيرية والإنسانية الرائدة مثل مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، والهلال الأحمر الإماراتي، وبرنامج الأغذية العالمي، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ودبي العطاء، وبنك الإمارات للطعام؛ إلى جانب تعاونها مع هيئة الثقافة والفنون في دبي لإطلاق مبادرة «أبطال رمضان».

ويمكن للعملاء الاطلاع على الجمعيات الخيرية الافتراضية على تطبيق «طلبات» إما من خلال البحث عنها باستخدام أداة البحث، أو الضغط على مجموعة «تبرع الحين» الموجودة على الصفحة الرئيسة في التطبيق. ويمكن للمتبرعين استبدال النقاط والتبرع بها إلى الجمعيات الخيرية المسجلة.