الامارات | فتاة تطالب خطيبها السابق بتعويض 100 ألف درهم بسبب رسالة خادشة للحياء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام شاب بأن يؤدي إلى خطيبته السابقة 5000 درهم، تعويضاً عن الأضرار المعنوية التي لحقت بها، بعدما أرسل إليها رسالة عبر «واتس أب» تتضمن عبارات خادشة للحياء.

وفي التفاصيل، أقامت فتاة دعوى ضد خطيبها السابق طالبت بإلزامه بأن يؤدي لها 100 ألف درهم، مشيرة إلى أن المدعى عليه خلال فترة الخطوبة أرسل لها عبارات خادشه للحياء، وتم إدانته بموجب حكم جزائي.

وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن الثابت من الحكم الجزائي إدانة المدعى عليه عن تهمة إرسال عبر «واتس أب» ما من شأنه الإخلال بالآداب العامة، بأن أرسل للمدعي محادثات مخلة بالآداب العامة، ومن ثم يكون الحكم قد حاز حجية الأمر المقضي في ما قضى به أمام المحكمة المدنية، ولا يجوز معه إعادة بحث عناصر المسؤولية، ويكون ركن الخطأ قد توافر قبل المدعى عليه وثبت ثبوتاً قطعياً بحقه، مشيرة إلى أن هذا الخطأ هو السبب في حصول أضرار للمدعية، وأن الفعل غير المشروع الذي رفعت الدعوى الجنائية على أساسه هو بذاته الذي رفعت الدعوى المدنية استناداً إليه. وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للفتاة 5000 درهم وألزمته بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.