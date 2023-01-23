الامارات | مستشفى افتراضي يعالج روّاد الفضاء من دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأت من دبي، أخيراً، قيادة أول مستشفى جراحي، عبر تقنية «الميتافيرس»، يعالج المرضى في أي مكان بالعالم، وروّاد الفضاء في محطة الفضاء الدولية.

وأكد مؤسس المستشفى، الرئيس التنفيذي ورئيس الجراحين، استشاري جراحات الجهاز الهضمي والجراحة الروبوتية، الدكتور مهند الأنصاري، أن مستشفى الميتافيرس الجراحي، المؤسس بالولايات المتحدة الأميركية، ويُقاد من دبي باستخدام تقنيات الواقع الافتراضي والروبوتات، قدم أخيراً عقوداً علاجية إلى محطة الفضاء الدولية، ومحطات الفضاء العالمية، وشركات مختصة في السياحة الفضائية، إضافة إلى حجوزات عدة لإجراء عمليات جراحية من مختلف أنحاء العالم، مؤكداً أنه المستشفى الأول من نوعه في العالم الذي يقدم خدمات الرعاية الطبية والجراحية لمحطة الفضاء الدولية وبرامج استكشاف الفضاء ورحلات الفضاء السياحية باستخدام تقنيات الواقع الافتراضي والروبوتات.

وذكر أن البنية التقنية التي أسستها إمارة دبي، كانت الأرض الخصبة لتحويل الحلم إلى واقع، وجعلها تقود العالم في هذه التقنية العلاجية المبتكرة، ومركزاً للباحثين عن التداوي وتلقي أفضل الخدمات العلاجية في أماكنهم دون الحاجة إلى السفر.

وقال إن مستشفى الميتافيرس الجراحي، مرخص بالولايات المتحدة الأميركية، ويقاد من دبي وهو أول مستشفى على شبكة الويب 3 (الميتافيرس) بتقنيات متطورة لإجراء الجراحة الروبوتية بتقنيات الواقع الافتراضي، ويضم مركزاً للتطبيب عن بعد وإجراء العمليات الجراحية في الفضاء.

ولفت إلى أن المستشفى يستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي في الرعاية الطبية والجراحية، في التخصصات الطبية والجراحية كافة، وتشمل أماكن إجراء العمليات الجراحية، فلوريدا، كاليفورنيا، دبي، بغداد، ساو باولو، طوكيو، أثينا.

وتابع أن فكرة العلاج عبر الميتافيرس من خلال استقبال المريض إما عن طريق الهاتف الذكي أو كاميرات الواقع الافتراضي، أو شبكة الإنترنت، وتشمل الاستشارات الطبية للتطبيب عن بُعد بتقنيات الواقع الافتراضي، والعمليات الجراحية عن بُعد، والجراحة الروبوتية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي في الرعاية الطبية والجراحية، إضافة إلى التخصصات الطبية والجراحية كافة.

وأشار الأنصاري إلى أن أهم مميزات المستشفى توفير الوقت والمال، وتوفير أحدث التقنيات الطبية، كما أنه يتيح للمرضى إمكانية حصولهم على خبرات كبار الجراحين والمختصين بالعالم للإشراف وقيادة العمليات الجراحية التي تجرى لهم عبر تقنيات النقل الآني الهولوغرامي للجراح على شكل صورة رمزية (افتار).

وذكر الأنصاري أن أماكن إجراء العمليات الجراحية هي صالات عمليات حقيقية تتضمن شاشات محاطة بالخبراء، إمّا للإشراف عن بُعد أو للتحكم الكامل بالذراع الروبوتية بتقنيات الواقع الافتراضي.

وأضاف أن المريض يدخل صالة عمليات حقيقية مرتبطة بصالة العمليات الرئيسة في المستشفى الافتراضي.

وتابع أن المستشفى هو الأول من نوعه الذي يحتوي على مركز الطب والجراحة عن بُعد لتوفير الخدمات الطبية والجراحية لمحطة الفضاء الدولية، وبرامج استكشاف الفضاء عن طريق تقنيات الواقع الافتراضي والروبوتات، حيث توفر صالة العمليات تقنيات الاتصال بالأقمار الاصطناعية والإشراف عن بُعد.

وأكد تدريب الأطباء في جميع التخصصات في أكاديمية الجراحة الروبوتية على استخدام التقنيات المتطورة، مثل الجراحة الروبوتية، الذكاء الاصطناعي، تقنيات الواقع الافتراضي في الطب، لافتاً إلى ترتيب حجوزات المرضى داخل العيادات الاستشارية حسب التخصص، وحسب وقت المريض والطبيب، والتعامل يكون إما بالعملة العادية أو الرقمية.

وكانت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أطلقت مطلع العام الماضي أول مركز افتراضي لسعادة المتعاملين في الفضاء الرقمي ثلاثي الأبعاد، بتقنية «ميتافيرس» في أول تجربة من نوعها في العالم، إيذاناً ببداية حقبة جديدة من الواقع الرقمي، والتفاعل بين الإنسان والحاسوب في خدمات الرعاية الصحية الحكومية، من خلال تعزيز الدمج بين العالم الواقعي والافتراضي والرقمي.

كما أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، استراتيجية دبي للميتافيرس، مؤكداً أن حكومة دبي تتبنى التكنولوجيا الحديثة والحلول الذكية، لتسريع وتيرة العمل ومواصلة عمليات التطوير والتنمية.

وتركز «استراتيجية دبي للميتافيرس» على تشجيع الابتكار في هذا المجال، وتعزيز المشاركة الاقتصادية، ودعم الابتكار، من خلال تعزيز التعاون في البحث والتطوير، وإنشاء منظومة شاملة لمواجهة التحديات، وإنشاء صناديق التمويل وحاضنات الأعمال، وجذب شركات ومشروعات الـ«ميتافيرس» إلى دبي.

كما تركز على تنمية المواهب في مجال الـ«ميتافيرس»، من خلال تنظيم ورش تعليمية وتدريبية في المؤسسات الحكومية ولمطوري تطبيقات الميتافيرس وصناع المحتوى.

• تدريب الأطباء من جميع التخصصات في أكاديمية الجراحة الروبوتية على استخدام التقنيات المتطورة.

• للعلاج عبر الميتافيرس.. يستقبل المريض عن طريق الهاتف أو كاميرا الواقع الافتراضي أو شبكة الإنترنت.

• أهم مميزات المستشفى توفير الوقت والمال.. وأحدث التقنيات الطبية.