الامارات | حاكم الشارقة يعتمد 61 مليون درهم للمتأثرين بمشروع ترميم سور خورفكان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة اليوم مبلغ 61 مليون درهم لتعويض من تأثرت أملاكهم بمشروع ترميم وصيانة "سور خورفكان".

كما اعتمد سموه مسميات جديدة لبعض الضواحي والأحياء في مدينة خورفكان تشمل ضاحية "العوّين".