الامارات | رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس وزراء نيوزيلندا الجديد

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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس وزراء نيوزيلندا الجديد والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة برقية تهنئة إلى كريس هيبكنز، بمناسبة انتخابه رئيساً للوزراء في نيوزيلندا.
كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي برقية تهنئة مماثلة إلى كريس هيبكنز بهذه المناسبة.
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