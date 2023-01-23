الامارات | غرق آسيوي في بحر الممزر بالشارقة أثناء محاولة إنقاذ زوجته

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نزلت امرأة من جنسية دولة عربية للسباحة في بحر الممزر مساء أمس الأحد، إلا أنها عجزت عن مقاومة التيارات المائية، وبدأت تصارع الغرق فأسرع زوجها (من جنسية دولة آسيوية) خلفها في محاولة إنقاذها، إلا أنه تعرض للغرق وتمكنت فرق الإنقاذ في إمارة الشارقة ممثلة بشرطة الشارقة، وفرقة الإنقاذ البحري في هيئة الشارقة للدفاع المدني، وبالتعاون مع الجمهور من إنقاذ المرأة وإجراء الإسعافات اللازمة لها، وتم العثور على الزوج جثة هامدة بعد عمليات بحث فورية من قبل الفرق المتخصصة بطواقمها.

وأفادت شرطة الشارقة بأنها فرق الإنقاذ ودوريات الشرطة تعاملت مع الحادث بسرعة وصول قياسية، فور ورود بلاغ من قبل شخص (عربي) لغرفة العمليات المركزية مساء الأحد يفيد بوجود حالة غرق لامرأة وزوجها (آسيوي) في بحر الممزر، وتمكنت الفرق من إسعاف الزوجة والتأكد من سلامتها، فيما تم انتشال الزوج الغريق من ‏مياه البحر، وأجريت له الإسعافات الأولية، إلا ‏أنه كان قد فارق الحياة، وتبين أنه لاقى حتفه أثناء محاولته إنقاذ زوجته من الغرق.

وتحقق القيادة العامة لشرطة الشارقة في ملابسات وفاة الزوج (24 عاماً) داعية الجمهور الكريم بالابتعاد عن ممارسة رياضة السباحة في أوقات التقلبات الجوية، والتقيد بالتوجيهات الصادر بهذا الخصوص من الجهات المختصة في الدولة حفاظاً على السلامة العامة. وأكدت أن طواقم الإنقاذ على أهبة الاستعداد والجاهزية العالية للتعامل مع الحوادث، داعية إلى الالتزام بكل الضوابط والإجراءات الوقائية وممارسة السباحة في المناطق المخصصة، والابتعاد عن مناطق التيارات البحرية التي تنتشر عليها اللوحات الإرشادية، وتجنب الأوقات المحظورة، مثل فترة الليل واتباع تعليمات المفتشين والمنقذين.