الامارات | جامعة الإمارات تنشر 2324 ورقة بحثية وتحصل على 24 براءة اختراع في 2022

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت جامعة الإمارات العربية المتحدة، عن حصولها على 24 براءة اختراع جديدة وإصدار 2324 منشورًا بحثياً في عام 2022، بما في ذلك 1013 منشورًا بحثياً متعلقًا بأهداف التنمية المستدامة، وذلك في إطار سعيها إلى رسم واقع معرفي جديد يرسخ مكانتها محلياً وعالمياً، تساهم الجامعة بشكل فعال في التقدم العلمي الذي يخدم الإنسانية بشكل عام والبيئة المحلية بشكل خاص.

أكد النائب المشارك للبحث العلمي الأستاذ الدكتور أحمد مراد أن جامعة الإمارات العربية المتحدة تعمل على تعزيز ارتباطها وتفاعلها مع المجتمع وتكريس خبراتها الأكاديمية العالمية في إيجاد الحلول الملائمة للمشكلات التي تواجه مختلف قطاعات المجتمع، وتكثيف الجهود لإعداد جيل جديد من الباحثين والمفكرين، مشيراً إلى أن الجامعة تقدم مجموعة جديدة من المشاريع والفرص البحثية كل عام، بحيث تدعم هذه المشاريع أعضاء هيئة التدريس والطلاب في مواضيع ومشاريع ذات أبعاد عالمية تشمل مجالات استراتيجية مختلفة مثل: الطاقة المتجددة، والتنقل، والتعليم، والصحة، وتقنية المعلومات، ومصادر المياه، واكتشاف الفضاء.

ويتم تقييم نتائج الأبحاث الإجمالية من خلال عدد منشورات SCOPUS في فترة زمنية محددة. واستنادًا إلى السجلات المستخرجة في 4 يناير 2023 من موقع SCOPUS، فقد أصدرت جامعة الإمارات العربية المتحدة 2324 منشورًا بحثياً في عام 2022، بما في ذلك 1013 منشورًا بحثياً متعلقًا بأهداف التنمية المستدامة. فيما بلغت عدد الاستشهادات من منشورات 2022، ما يزيد عن 4628 استشهاد، فيما حصلت جامعة الإمارات العربية المتحدة حتى الآن على 227 براءة اختراع، وفي عام 2022، تم تسجيل 28 براءة اختراع جديدة ومنح 24 براءة اختراع.

وبتحليل منشورات 2022، حسب موضوع البحث، فقد بلغت نسبة المنشورات المتعلقة بالهندسة 10.8 %، وفي الطب والعلوم الصحية 9.4%، فيما بلغت نسبة المنشورات المتعلقة بعلوم الكمبيوتر 7.9%، والمتعلقة بالعلوم الاجتماعية 6.7%.

كما أفاد الدكتور أحمد مراد أن جودة نتائج البحث يتم تقييمها بناءً على نسبة المنشورات في المجلات ذات التصنيف الأعلى.

ففي عام 2022، تم نشر 26.9٪ من الأبحاث في المجلات الأعلى تصنيفاً (10٪)، 67.3٪ في المجلات الأعلى تصنيفاً 25٪.