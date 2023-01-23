الامارات | رمضان 23 مارس.. والصيام 14 ساعة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك، إبراهيم الجروان، أن يكون أول أيام شهر رمضان المبارك لسنة 1444 للهجرة، يوم 23 من مارس المقبل (الخميس)، وتصل ساعات الصيام إلى 14 ساعة، فيما يحل عيد الفطر الجمعة 21 أبريل المقبل.

وذكر أن «الهلال الجديد لشهر رمضان يولد الثلاثاء 21 من مارس الساعة 21:23 مساء، أي بعد غروب الشمس. ومع غروب شمس اليوم التالي، يكون فوق الأفق الغربي بقرابة 10 درجات، ويغرب بعدها بقرابة 50 دقيقة. وعليه، يكون الخميس 23 من مارس غرة شهر رمضان فلكياً»، لافتاً إلى أن «الاتفاق بين الدول في رؤية هلال شوال مرجح لتوفر ظروف الرؤية البصرية».

وتابع: «أما الهلال الجديد لشهر شوال فيولد الخميس 20 من أبريل الساعة 08:13 صباحاً. ومع غروب الشمس يكون فوق الأفق الغربي بارتفاع أربع درجات، ويغرب بعد غروب الشمس بقرابة 22 دقيقة. وعليه يكون الجمعة 21 من أبريل غرة شوال وعيد الفطر فلكياً، والاختلاف بين الدول في رؤية هلال شوال وارد لصعوبة ظروف الرؤية».

ولفت إلى أن «طول ساعات الصيام تختلف قرابة 40 دقيقة من أول الشهر إلى آخره، حيث تكون أقصر في بدايته وأطول مع نهايته. وحيث إن ساعات النهار من شروق الشمس إلى غروبها، فتبلغ في أول الشهر الفضيل قرابة 12 ساعة و16 دقيقة، وفي نهايته 12 ساعة 54 دقيقة. أما طول النهار الشرعي وساعات الصيام من الفجر إلى غروب الشمس، فتبلغ في أول الشهر الفضيل قرابة 13 ساعة 30 دقيقة، وفي نهايته 14 ساعة و13 دقيقة».

وأشار إلى أن «فصل الربيع فلكياً يمتدّ بين 21 مارس و21 يونيو» مشيراً إلى أن «شهر رمضان العام الجاري يكون كله في فصل الربيع، فيما يتوقع أن يدخل رمضان العام المقبل 1445 في فصل الشتاء فلكياً».

ومن المتوقع أن تكون الأجواء معتدلة خلال رمضان، حيث تكون معدلات درجات الحرارة العليا مع بدايته من 30 إلى 35 درجة مئوية، والدنيا من 17 إلى 20 درجة مئوية. ومع نهايته قد تميل الأجواء نهاراً إلى ارتفاع الحرارة، وليلاً إلى الاعتدال، دون 20 درجة مئوية، وتكون درجات الحرارة العليا 33 إلى 36 والدنيا 18 إلى 23 درجة مئوية.

كما يتوقع أن يتخلل شهر رمضان موسم الاضطرابات الجوية الربيعية المعروفة باسم «السرايات»، التي قد تتسبب بأمطار رعدية غزيرة.