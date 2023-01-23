الامارات | مدارس خاصة تسمح للطلبة المتأخرين عن دفع الرسوم بالاطلاع على نتائج الفصل الأول

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سمحت مدارس خاصة في الإمارات الشمالية للطلبة الذين لم يدفعوا بقية أقساط رسوم الفصل الدراسي الأول بالحصول على نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول، مشيرة إلى أنها عدلت النظام ليتمكن الطلبة من الحصول على درجات الامتحانات في جميع الفصول الدراسية، باستثناء شهادات نهاية العام الدراسي، إذ يتم حجبها عن الطلبة المتأخرين عن دفع بقية الرسوم الدراسية.

وقالت إدارات مدرسية لـ«الإمارات اليوم»، إنها وافقت على منح جميع الطلبة درجات الفصل الدراسي الأول الماضي على الرغم من تأخر ذوي بعضهم عن دفع بقية الرسوم الدراسية، نتيجة مرورهم بضائقة مالية، مؤكدة أن نظام الدرجات الإلكتروني مرتبط بشكل مباشر بقسم المالية في المدارس، وأنه يسمح بالدخول إلى قسم الدرجات والحصول على نسخة من الشهادات في حال تم دفع رسوم الفصل الدراسي.

وأشارت إلى أنها تمارس حقها في الحصول على مستحقاتها المالية بحجب الشهادات النهائية، لكنها لا تحرم الطلبة من معرفة درجاتهم في الامتحانات، مضيفة أنها تقوم بتسهيل إجراءات دفع الرسوم الدراسية على ذوي الطلبة المتعسرين الذين مروا بظروف مالية صعبة من خلال إجراء خصومات على الرسوم المتأخرة، شرط أن يتم دفع بقية الرسوم نقداً لاستلام شهادة نهاية العام الدراسي. ولفتت إلى أنها قامت بإعادة جدولة الرسوم المتبقية من الفصل الدراسي الأول وضمها إلى أقساط الفصل الدراسي الثاني بناءً على رغبة ذوي الطلبة.

وأضافت أنه من حق المدارس الخاصة ضمان حقوقها المالية الدراسية دون أن يؤثر ذلك على الطلبة نفسياً واجتماعياً، وتابعت أنها تقوم بالتواصل هاتفياً بشكل مستمر مع ذوي الطلبة لتذكيرهم بأهمية دفع بقية الرسوم الدراسية قبل نهاية العام الدراسي.

• نظام الدرجات الإلكتروني مرتبط بشكل مباشر بقسم المالية في المدارس.