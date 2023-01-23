الامارات | زراعة 8 ملايين زهرة متنوعة في أبوظبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنجزت بلدية مدينة أبوظبي زراعة أكثر من ثمانية ملايين زهرة موسمية متنوعة ومتناسقة الألوان في جزيرة أبوظبي، وضواحيها، وفي المناطق الواقعة ضمن النطاق الجغرافي لمراكز البلديات الفرعية. ويأتي هذا المشروع تعزيزاً للمظهر الجمالي الذي تتصف به أبوظبي، ومواكبة للنهضة العمرانية والحضارية التي تشهدها على الصعد كافة، حيث توزعت هذه الزهور على جوانب الطرق، وفي الجزر الوسطية، والدوارات والجسور، والمماشي، والممرات في مناطق متفرقة، بهدف الارتقاء المستمر بالمشهد الجمالي المتناسق للمرافق العامة، وإيجاد بيئة إيجابية تبعث في نفوس السكان والزوار الراحة والطمأنينة والجمال. على الصعيد ذاته غطى مشروع زراعة الزهور الموسمية مساحة تقدر بـ500 ألف متر مربع، حيث تتميز الزهور الموسمية الشتوية بتنوع ألوانها، وجمالها، بالإضافة إلى الرائحة العطرية.