الامارات | سكيك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - إرباك

يصرّ سائقون على قيادة مركباتهم بسرعات بطيئة في شوارع رئيسة، غير آبهين بتسببهم في إرباك حركة المرور، خصوصاً أن كثافة المركبات تحول دون تمكن من يسيرون خلفهم من تجاوزهم في كثير من الأحيان.

قطط

يقوم العديد من الأشخاص بإطعام ورعاية مجموعات من القطط في الأحياء وبين المباني السكنية والطرقات، من منطلق عمل الخير، لكنهم يتسببون بحسن نية في نشر بؤر قاذورات تتجمع حولها الحشرات والذباب، الأمر الذي يتطلب تنظيم هذا العمل من الجهات المعنية بطريقة لا تؤذي المنظر العام.

طرق

جدد سكان في عجمان مطالبتهم الجهات المختصة بصيانة وإعادة تأهيل بعض الطرق الداخلية في منطقة البستان، إذ باتت متهالكة وبها حفر عميقة تعيق الحركة، وتتسبب في إحداث أعطال بمركباتهم.

رسوم

أفاد متعامل مع الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء في عجمان، بأنه تم خصم ثلاثة دراهم إضافية عند سداده فاتورة الاستهلاك الشهري في جهاز الدفع الآلي، تحت مسمى «رسوم خدمة».

طريق

جدد مستخدمون لشارع الشيخ محمد بن زايد مطالبتهم الجهات المعنية بالعمل على إيجاد حلول جذرية للأسباب التي تؤدي إلى ازدحام حركة السير فيه، ما يعيق وصولهم إلى وجهاتهم في وقت مناسب.

منشآت

لاحظ مستخدمون لطريق الشارقة الدائري في الجهة المؤدية من الشارقة إلى عجمان قيام منشآت جديدة في الطريق مقابل محمية واسط الطبيعية، بعدما كانت هذه المنطقة شبه مهجورة يحيط بها بعض الأشجار.

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