الامارات | طقس الغد غائم جزئيا مع فرصة لسقوط أمطار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئيا بوجه عام غائما أحياناً على مناطق متفرقة مع فرصة سقوط أمطار خاصة على بعض المناطق الشرقية والساحلية والغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

والرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.. و الخليج العربي: متوسط الموج يضطرب أحياناً خاصة مع السحب.. فيما يحدث المد الأول عند الساعة 13:36 و المد الثاني عند الساعة 03:52 والجزر الأول عند الساعة 20:59 والجزر الثاني عند الساعة **:**

و بحر عمان يكون متوسط الموج يضطرب أحياناً نهاراً.. ويحدث المد الأول عند الساعة 10:14 والمد الثاني عند الساعة 23:35 و الجزر الأول عند الساعة 16:50 و الجزرالثاني عند الساعة 05:40.