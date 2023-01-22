الامارات | العثور على سحلية عملاقة في الفجيرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استجاب فريق التنوّع البيولوجي بهيئة الفجيرة للبيئة لبلاغ هاتفي من إحدى الشركات في الإمارة، يفيد بوجود حيوان داخل حاوية واردة من خارج الدولة، وتعامل الفريق مع الحاوية بمهنية وحذر شديدين، بعدما تبيّن أن الحيوان من أنواع الزواحف، ويطلق عليه اسم «الورل البنغالي»، وهو سحلية عملاقة.

وأكدت الهيئة التنسيق مع حديقة حيوانات أم القيوين وتسليمها إليها.