الامارات | الطقس صحو إلى غائم جزئياً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً، وغائماً أحياناً على بعض المناطق الشرقية والبحر، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

وأوضح المركز أن حركة الرياح ستكون شمالية غربية - شمالية شرقية من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي متوسطاً إلى خفيف، ويحدث المد الأول عند الساعة 12:44، والمد الثاني عند الساعة 03:16، والجزر الأول عند الساعة 20:21، والجزر الثاني عند الساعة 07:27. وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط، قد يضطرب أحياناً نهاراً، ويحدث المد الأول عند الساعة 09:17، والمد الثاني عند الساعة 22:57، والجزر الأول عند الساعة 16:03، والجزر الثاني عند الساعة 04:54.