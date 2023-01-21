الامارات | وفاة مواطن بعد انشطار مركبته في الفجيرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي شاب مواطن، يبلغ من العمر 20 عاماً، إثر اصطدام مركبته بعمود إنارة وانشطارها نصفين، بمنطقة ضدنا إمارة الفجيرة.

وأفاد مدير إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة الفجيرة، العقيد صالح محمد عبدالله الظنحاني، بأن الحادث وقع نتيجة السرعة الزائدة التي ادت لتدهور المركبة واصطدامها بعمود الانارة على طرف الطريق بمنطقة ضدنا بامارة الفجيرة ،ما أدى إلى وفاة الشاب على الفور.